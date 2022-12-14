Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства

Потерпілий купував товар в мережі Інтернет й потерпів від рук афериста, який заробляє незаконним шляхом. Незважаючи на те що схема вже стара, від неї щодня потрапляють все нові громадяни. Спершу покупці знаходять на різноманітних сайтах дописи про продаж товару. Продавець одразу просить здійснити повну передоплату, як гарантію покупки. Краяни переказують готівку, а вже згодом розуміють, що їх ошукали, адже товару вони так й не отримують. Від такого роду злочину й потерпів тернополянин 1995 року народження. Він переказав 32500 гривень за генератор, який так й не отримав.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним:
завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;
нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;
не здійснюйте оплату в обхід системи. Якщо сайт пропонує здійснити онлайн-оплату через банківські сервіси, а продавець наполягає на переказі грошей на картку, це одна з ознак шахрайства;
читайте відгуки про товар і продавця.
Насторожити має наявність виключно позитивних відгуків, написаних ніби за шаблоном з невеликим проміжком часу.