Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають про кілька простих порад, які допоможуть не попастися на гачок аферистів і зроблять ваші покупки у мережі безпечним:

завжди перевіряйте адресу сайту, адже на відміну від інтерфейсу її неможливо підробити;

нікому не передавайте дані для входу в акаунт і не заходьте туди з чужих гаджетів, особливо якщо до профілю прив’язана банківська карта;

не здійснюйте оплату в обхід системи. Якщо сайт пропонує здійснити онлайн-оплату через банківські сервіси, а продавець наполягає на переказі грошей на картку, це одна з ознак шахрайства;