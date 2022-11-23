У Чорткові в ДТП потрапив рейсовий автобус. Є потерпілі

На виїзді з Чорткова зіткнулися рейсовий автобус та транспортний засіб, що перевозив хлібобулочні вироби. За попередніми даними, шестеро людей звернулися до лікарів.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію 102 близько 11 години. Неподалік місця автопригоди перебували поліцейські, – вони першими прибули і допомагали пасажирам евакуйовуватися та надавали домедичну допомогу.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що зіткнулися автобус, який здійснював переведення пасажирів у місті Чорткові та автомобіль, що розвозив хлібобулочні вироби.

За попередніми даними, травми отримали одинадцять осіб, шестеро з них звернулися за допомогою до медичного закладу. Кількість потерпілих ще уточнюється.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.