Тернопільські оперативники затримали жительку Харківщини за вчинення грабежу

До обрання запобіжного заходу зловмисницю помістили до ізолятора тимчасового тримання згідно статті 208 КПК. За пограбування, вчинене в умовах воєнного стану, їй може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 36-річної жительки обласного центру. У неї невідома особа викрала з сумки 5 000 гривень.

Зі слів потерпілої, до неї на вулиці підійшла невідома жінка та почала відволікати її розмовами. Під час цього зловмисниці вдалося витягнути з сумки тернополянки гроші.

Оперативники розшукали правопорушницю. Нею виявилася 46-річна жителька Харківської області.

Вирішується питання про оголошення їй підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Оперативники також перевіряють причетність фігурантки до скоєння аналогічних злочинів на території обласного центру.

Поліцейські вкотре нагадують про посилення покарання за вчинення майнових злочинів в умовах воєнного стану, а саме:

-за крадіжку (таємне викрадення чужого майна) – порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років;

-за грабіж (відкрите викрадення чужого майна) – строк від 7 до 10 років;

-за розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства) – злочинцю загрожує не лише позбавлення волі на строк від 8 до 15 років, а ще й конфіскація майна;

-за вимагання (вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці) – покарання становитиме: позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна;

-за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, – не тільки позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а ще й позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.