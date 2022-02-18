У Тернополі на пішохідному водій збив неповнолітню

У лікарнію з тілесними ушкодженнями в результаті дорожньо-транспортної пригоди госпіталізували 16-ну школярку. Дівчина потрапила під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 17 лютого близько 20:00 на проспекті Степана Бандери. Потерпіла переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збив водій автомобіля Volkswagen Golf.

Кермувальник стверджує, що був неуважним, але після удару вийшов та запропонував завезти дитину до медзакладу. Вона відмовилася і неповнолітню до медзакладу доправила швидка. Зараз дівчина проходить обстеження. Попередньо у неї легкі тілесні ушкодження.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 286 Кримінального кодексу.