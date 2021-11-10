10 листопада Тернопільська митниця оформлятиме автомобілі «на єврономерах» до 21 години

За період дії законів України від 15.04.2021 № 1402-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та № 1403-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України», починаючи з 15.06.2021, на Тернопільщині здійснено митне оформлення 1 906 транспортних засобів із пільговим оподаткуванням (митним постом Тернопіль Галицької митниці – 106 транспортних засобів, Тернопільською митницею – 1 800 транспортних засобів).

До бюджету, за період дії даних законів, вже сплачено суму 67,8 млн грн.

Скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням автомобілів «на єврономерах» згідно із Законами України № 1402-ІХ та № 1403-ІХ можна до 10 листопада 2021 року (включно).

Проте учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об’єднаних Сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності зазначених законів, можуть скористатися цими спрощеннями до 08 лютого 2022 року.

Особи які ввезли автомобілі «на єврономерах», та не здійснили їх митне оформлення у період дії законів України № 1402-ІХ та № 1403-ІХ можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності судом за ч. 6 ст. 470 МК України (170 тис. грн. штрафу або конфіскація), або за ч. 6 ст. 481 МК України (170 тис. грн. штрафу або конфіскація).

Пільги поширюються на транспортні засоби:

• які класифікуються за товарними позиціями згідно УКТ ЗЕД:

8703 – автомобілі легкові (крім 870310 – транспортних засобів спеціального призначення для переміщення по снігу та 870340 – ТЗ обладнаних електродвигуном);

8704 – для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонни);

• станом на 31.12.2020 року перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту

• були у використанні та з року випуску яких минуло більше 5 (п’яти) років

• не більше 1 (однієї) одиниці на кожну товарну позицію (1 шт. за кодом 8703 та 1 шт. за кодом 8704)

Після закінчення терміну дії даних законів України митне оформлення можливе на загальних підставах зі сплатою митних платежів у повному обсязі із дотриманням вимог встановлених статтею 380 МК України.

Сума акцизного податку тоді залежатиме від типу двигуна, його об’єму та року виготовлення автомобіля.

Для прикладу (не євробляха): легковий автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель GOLF, тип двигуна бензиновий, об’ємом 1598 см3, 2001 року виготовлення, сума платежів становить орієнтовно 50 200 грн. (1 660 євро)

З метою створення сприятливих умов для громадян 10 листопада Тернопільська митниця буде здійснювати митне оформлення таких транспортних засобів до 21 години.