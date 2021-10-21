На Тернопільщині працюють посилені мобільні групи для перевірки дотримання протиепідемічних обмежень

Мобільні рейдові групи, які складаються з поліцейських, представників Держпродспоживслужби та інших уповноважених осіб, не припиняють свою діяльність на території нашої області та посилено контролюють дотримання вимог карантину.

З метою запобігання погіршення ситуації із станом захворюваності, поліцейські Тернопільщини активізували превентивні заходи. Їхні основні зусилля спрямовані на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо важливості виконання встановлених обмежень. Надалі до порушників, які нехтуватимуть карантинними правилами та ігноруватимуть їх, застосовуватимуть заходи адмінвпливу.

Щодня в нашій області працює більше пів сотні мобільних груп, до складу яких входить майже дві сотні поліцейських. Вони перевіряють суб’єкти господарювання, які проводять діяльність у сфері обслуговування населення, громадський транспорт, заклади громадського харчування (кафе, бари, їдальні, тощо), ринки, заклади культури та освіти.

За минулу добу мобільні групи перевірили 413 об’єктів господарювання. З 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень, які передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію. Поліцейські перевірятимуть перевізників на наявність у водіїв та пасажирів документів щодо вакцинації.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних пасажирських перевезень. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні вимоги не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, а також у пасажирів зазначених документів несе перевізник. Перевірку здійснюватимуть працівники патрульної поліції, поліцейські сектору реагування патрульної поліції територіальних підрозділів області, а також поліцейські у складі мобільних груп за участю працівників Укртрансбезпеки. У разі відсутності документу, працівники поліції складатимуть адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил карантину щодо людей).

Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до нинішньої складної епідеміологічної ситуації, і не допускати порушень карантинних обмежень.