Ще один травмований помер в лікарні через кілька годин після ДТП (оновлено)

Три людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася, у четвер, 18 березня на Борщівщині. Там, близько 11:20 на трасі Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський, неподалік села Глибочок, зіткнулися Volkswagen Sharan та Citroen.

Попередня причина аварії – виїзд легкового автомобіля на смугу зустрічного руху.

На момент аварії в бусі перебував водій та двоє пасажирів. У іншому транспортному засобі лише кермувальник.

В результаті удару водія з Volkswagen вивільняли з металевої пастки рятувальники. Чоловік помер дорогою до лікарні не приходячи до свідомості.

Госпіталізували до медзакладу і всіх людей з буса – жителів Глибочка. Двох пасажирів з буса, 1954 та 1971 років народження, лікарям врятувати не вдалося.

Водій Citroen в реанімації з закритою черепно-мозковою травмою та політравмами.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.