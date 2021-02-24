Кабмін підтримав ініціативу МВС створити новий сервіс, якій спростить процедуру придбання нового транспортного засобу  

17 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету Міністрів України ініціював внесення змін до постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (Уповноваження дилерів (автосалонів) на первинну реєстрацію транспортних засобів).

За словами Арсена Авакова, Міністерство внутрішніх справ ініціювало новий сервіс, який направлено на спрощення процедури придбання нового транспортного засобу.

«Запропоновані нами зміни до постанови Уряду надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування сервісного центра МВС. Юридична особа та громадяни, які придбали новий транспортний засіб, заощадять свій час та ресурси. Я підкреслюю, що ця ініціатива – черговий крок до створення сучасного державного сервісу, який є головною метою реформи МВС. Менше корупційних ризиків, менше часу на оформлення, більш комфортний сервіс», – сказав міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков наголосив, що сервісні центри МВС повністю готові до нового алгоритму роботи.

Варто зазначити, що сьогодні Кабінет Міністрів України також підтримав функцію заміни та відновлення водійського посвідчення в мобільному застосунку «Дія».

«Наразі Уряд підтримав ще одну спільну ініціативу МВС та Мінцифртрансформації – можливість замовити заміну посвідчення водія як в е-кабінеті водія на сайті http://hsc.gov.ua, так і в мобільному додатку «Дія». Онлайн заявка – онлайн оплата – один візит до сервісного центру МВС. Ще один крок до держави у смартфоні!», – підкреслив Арсен Аваков.