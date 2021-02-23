Члени тернопільської обласної організації ФСТ “Динамо” обговорили плани на 2021 рік

Про плани роботи на 2021 рік, про заходи та ігри в рамках Динаміади”, а також інші важливі питання обговорили на засіданні президії Тернопільської обласної організації ФСТ “Динамо”.

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України – одна з найбільших та найстаріших спортивних організацій країни, яка об’єднує колективи фізичної культури та спорту, працівників та військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, студентів й курсантів відомчих вишів, окремих громадян, що прагнуть займатись фізкультурою та спортом.

- Піднімалися питання і про проведення фізкультурно-спортивних заходів, – розповідає заступник голови Тернопільського фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Володимир Небесний. – Основне питання – провести такі заходи влітку з дітьми наших правоохоронців, а також участь наших спортсменів в “Динаміаді”.

У зв’язку з карантином, частину спортивних міроприємств у минулому році довелося відмінити. Проте цього року, каже Володимир Небесний, вони намагатимуться провести заплановане, дотримуючись всіх карантинних вимог та правил.

- В цьому році чоловіча волейбольна команда, яка виступає під егідою “Динамо”, бореться за вихід у вищу суперлігу. Будемо вболівати за цю команду. В основному гравці – працівники поліції охорони, які працюють, а також є й інші спортсмени та тренер, який отримує зарплату в ФСТ “динамо”.

У ході засідання голова ФСТ “Динамо” Олександр Богомол від імені міністра МВС Арсена Авакова вручив Володимиру Небесному відзнаку “Почесний динамівець”.

- Міністр нагородив заохочувальною відзнакою фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”. Під підписом міністра від 15.10.2020 року. Довго ходила нагорода. Вітаємо!