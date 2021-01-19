Аферист обшахраював геймера

Хлопець грає в інтерактивні ігри онлайн. Він хотів придбати акаунт до гри. Знайшов оголошення на одній з торгових онлайн-платформ, сторгувався за вигідну ціну і перевів 1500 гривень на картковий рахунок невідомого продавця. На цьому торги закінчилися – паролі доступу та керування особистим кабінетом до ігрового акаунту потерпілий так не отримав.