Аферист обшахраював геймера

Хлопець грає в інтерактивні ігри онлайн. Він хотів придбати акаунт до гри. Знайшов оголошення на одній з торгових онлайн-платформ, сторгувався за вигідну ціну і перевів 1500 гривень на картковий рахунок невідомого продавця. На цьому торги закінчилися – паролі доступу та керування особистим кабінетом до ігрового акаунту потерпілий так не отримав.
Вкотре нагадуємо – торгуйте та купуйте в інтернеті безпечно. Слід зауважити, що не існує офіційних способів з продажу акаунту, однак існує багато відомих сервісів, які убезпечать таку покупку. А загалом правила безпеки незмінні для придбання будь-якого товару – не спокушайтеся на низьку ціну, не поспішайте перераховувати кошти на невідомі рахунки, купуйте та продавайте наложеною платіжкою.