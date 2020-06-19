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У автопригоді на Тернопільщині травмувалася дев’ятирічна пасажирка

Категорія: ДТП

dtp3В Гусятинському районі не розминулося два транспортних засоби. Автопригода трапилася 18 червня близько опівдня. Неподалік селища Гримайлів зіткнулися автомобіль Peugeot Partner та ВАЗ 2107.

За попередньою інформацією, водій Peugeot не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в іншу легківку.

В результаті удару до лікарні потрапило двоє водіїв. Кермувальника ВАЗу госпіталізували в реанімаційне відділення. Його пасажира, дев’ятирічну дівчинку, із закритим переломом стегна доправили в дитяче відділення.

У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ.

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