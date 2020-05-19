Через загострення епідеміологічної ситуації на в’їздах у Кременець встановили поліцейські пости

Додаткові заходи безпеки з метою непоширення коронавірусної інфекції вживають працівники поліції у Кременці. Останнім часом там зафіксовано зростання випадків зараження небезпечною недугою.

З 19 травня на в’їздах у Кременець встановили два поліцейських пости. Вони працюватимуть щоденно з 7 до 22 години.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, у місто будуть пропускати автомобілі під керуванням осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють, а також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. Рух інших транспортних засобів буде здійснюватися в обхід Кременця.

Правоохоронці проводитимуть профілактично-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо важливості не порушувати встановлені обмеження та, у разі потреби, надаватимуть допомогу в межах своєї компетенції.

Превентивну роботу поліцейські посилюють в самому райцентрі. У місті працюватимуть автопатрулі, які стежитимуть за дотримання вимог карантину суб’єктами господарювання, місцевими жителями. Вимоги незмінні: носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції, недопущення скупчення великої кількості людей. Такі заходи вживаються задля запобігання розповсюдженню вірусної інфекції, а не з метою покарання.

Поліцейські звертаються до мешканців Кременця дотримуватися правил карантину та без потреби не відвідувати громадських місць.