Сервісні центри МВС відновлюють свою роботу

На засіданні Уряду 04 травня 2020 року прийнято рішення розпочати поступове пом’якшення карантинних заходів/

Відтак, починаючи з 12 травня 2020 року, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу з можливістю відвідування всіх сервісних центрів МВС громадянами.

Задля дотримання визначених Міністерством охорони здоров’я України санітарних та протиепідемічних заходів і рекомендацій, сервісні центри МВС облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метри.

Для зниження ризику інфікування, у сервісних центрах МВС організовано проведення термометрії всім відвідувачам, можливість оброблення рук антисептичними засобами, а у приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання.

Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде проводитись за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом/

Зауважимо, що використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою знаходження у приміщеннях сервісних центрів МВС.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua.

Запис на чергу проводиться за номерами телефонів

ТСЦ №6142 м. Підгайці (03542) 2 19 33

ТСЦ № 6143 м. Кременець (03546) 519143

ТСЦ №6144 м. Теребовля (03551) 519119