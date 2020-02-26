Твори мистецтва не рідко стають об’єктами неправомірних посягань зловмисників

Живопис, іконопис, скульптуру, медалі, текстильні вироби та інші предмети мистецтва досліджують у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Такий вид досліджень, як судова мистецтвознавча експертиза, запроваджений в установі з 2012 року.

- Експертизи, які я виконую, є мистецтвознавчого та психологічного напрямку. Це іконографія, живопис, букіністика (стародавні книги), церковна атрибутика, монети , медалі, – розповів Ігор Петришин, старший судовий експерт сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Тернопільського НДЕКЦ. – Встановити можна шо саме є об’єктом, чи має він відношення до одного з творів мистецтва. Це функціональне значення матеріал виготовлення, вартість, чи належить до історичної чи культурної цінності, визначення авторства, чи оригінал чи копія.

Фахівець зазначив, що кожна експертиза є по-своєму унікальною. під час проведення мистецтвознавчого дослідження матеріальних виробів можна встановити назву предмету, його функціональне призначення, вагу, вік, спосіб виготовлення та техніку виконання.

Крім надбань України і методичних матеріалів мистецтвознавці використовують знання всесвітніх авторів, оскільки на дослідження їм потрапляють твори різних країн та держав.

- Минулого року в НДЕКЦ за сприяння інших експертів областей було створено методику, у якій показали алгоритми дослідження різних напрямків мистецтвознавчих експерти по будь-яких об’єктах. Крім цього, є багато довідкової літератури, є інші електронні ресурси, каталоги.

Щодо творів мистецтва, то звертаються по різних напрямках. Наприклад, звертались по дослідженню скрипки Аматі. З цікавого – срібний хрест довжиною 12 см, який в процесі дослідження виявився розбірним - всередині капсула з трьома кусочками гральної карти.

Експертиза творів мистецтва є важливою складовою для визначення та збереження культурних цінностей України, а також всесвітнього культурного надбання загалом.

Вони виконуються згідно постанов слідчих та ухвал суду, проте планується проводити такі експертизи й відповідно до заяв фізичних осіб. Мистецтвознавчі експертизи мають широкий спектр досліджень.

Крім об’єктів живопису чи скульптури, фахівці досліджують почерки, зброю, портрети людей за якими їх ідентифікують та психологію(фільм, де є сцени насильства або жорстокості). До сфери судової мистецтвознавчої експертизи також відноситься дослідження об’єктів графічної, відео– та фотопродукції з вирішення питань, що стосуються суспільної моралі. Протягом року вони виконують близько ста експертиз.