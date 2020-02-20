Допомогти встановити особу водія-втікача просять правоохоронці Кременеччини у водіїв з відеореєстраторами

Водій невстановленого автомобіля збив чоловіка та втік. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 лютого в період з 6:25-6:55 в селі Білокриниця Кременецького району.

На проїжджій частині дороги водій автомобіля виявив тіло невідомого чоловіка. Він викликав швидку та поліцію.

За попередньою інформацією, автомобіль-втікач рухався в напрямку Кременця зі сторони Дубно (ймовірно мікроавтобус).

Загиблий – житель села Білокриниця, 1941 року народження. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.

Працівники поліції опрацьовують відео з камер спостереження, а також звертаються до водіїв, які з 6:25 по 6:55 проїжджали даною ділянкою дороги і мають в салонах автомобілів відеореєстратори, звертатися в чергову частину Кременецького відділення поліції за номером (067)35-09-300, (03546) 2-22-45 або на лінію “102″.