На Кременеччині іномарка врізалася в причіп КамАзу

Із тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила водія та пасажира автомобіля Citroen Jumpy.

Дванадцятого лютого близько 1:55 у селі Будки Кременецького району водій іномарки врізався в причіп, завантажений деревиною.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що вантажівка марки КамАз стояла на проїжджій частині дороги у зв’язку з несправністю.

Автомобіль під час руху зламався, а причеп занесло і він перекрив проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, а у водія КамАЗу не було жодних попереджувальних сигнальних світловідбивачів. Аби попередити водіїв, він стояв на трасі та намагався попередити водіїв транспортних засобів самостійно.

Проте кермувальник іномарки не помітив цього і врізався у причеп. Водія легківки не госпіталізовували, а от його пасажирку доправили із забоями та травмами в анестезіологічне відділення райлікарні.

Попередньо водії тверезі. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.