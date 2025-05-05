Тернопіль затвердив Стратегію розвитку громади до 2027 року з перспективою до 2034 року

2 травня під час сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про затвердження Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року, з перспективою дії до 2034 року.

Ухвалена стратегія містить сім ключових блоків: аналітичну частину, SWOT-аналіз громади, сценарії розвитку, стратегічне бачення, систему стратегічних і оперативних цілей, узгодженість з державними та регіональними програмами, а також систему моніторингу та управління ризиками.

Документ визначає пріоритети соціально-економічного розвитку, зосереджуючи увагу на підвищенні якості життя, розвитку інфраструктури, зміцненні економічного потенціалу, екологічній безпеці та збереженні культурної спадщини.

Тернопільська міська територіальна громада за чисельністю населення складає понад 227 тисяч осіб, з яких понад 98% проживають у місті Тернопіль. Площа громади становить 167 км², половина якої – сільські території. За густотою населення (1365,4 осіб/км²) громада посідає перше місце в області. В історико-культурному аспекті громада вирізняється великою кількістю об’єктів спадщини – понад 220 пам’яток архітектури, серед яких Старий замок (1540 р.), церква Різдва Христового та домініканський костел. На території громади також виявлено 24 пам’ятки археології місцевого значення.

Географічно громада розташована у басейні річки Серет та має потужний природно-рекреаційний потенціал. Тернопільський став, що є центральною екосистемою міста, входить до регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Загалом близько 30% території громади становлять природно-рекреаційні ресурси, а площа природно-заповідного фонду перевищує 1600 га.

Пріоритети на найближчі роки серед ключових цілей Стратегії:

«зелений перехід»: впровадження екологічно безпечних технологій, розвиток відновлюваних джерел енергії (зокрема біогаз, СЕС, мікроГЕС);

посилення економіки через підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток індустріальних парків;

розвиток мобільності, інфраструктури громадського транспорту та безбар’єрного середовища;

інвестування у людський капітал: освіта, охорона здоров’я, інклюзивні послуги;

туристичний розвиток, з опорою на історичну спадщину, міське озеленення.