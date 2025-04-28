Тернопільська міська рада діяла відповідно до закону — рішення Верховного Суду щодо закупівлі спальних мішків

23 квітня 2025 року Верховний Суд України у справі №500/1753/23 ухвалив остаточне рішення у тривалому спорі між Тернопільською міською радою та Західним офісом Держаудитслужби України щодо закупівлі спальних мішків для потреб громади у випадку надзвичайних ситуацій.

Верховний Суд визнав, що закупівля 4500 спальних мішків відбулася відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі». Суд встановив, що:

Спальні мішки були поставлені належної якості, дефектів чи пошкоджень не виявлено.

Сертифікати відповідності, надані постачальником ТОВ «ФАСТ ФАКТОРИ», є чинними і підтверджують якість товару.

Західний офіс Держаудитслужби не надав жодних доказів наявності шкідливих наслідків чи нецільового використання бюджетних коштів

Верховний Суд також зазначив, що під час формування висновку Держаудитслужба допустила істотні помилки, а її вимоги щодо усунення нібито виявлених недоліків були безпідставними. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду була скасована як незаконна та необґрунтована, а всі зауваження Західного офісу Держаудитслужби — відхилені.

Тернопільська міська рада вкотре підтверджує свою позицію щодо законності усіх дій у цій закупівлі та наголошує, що метою було виключно забезпечення потреб громади в умовах воєнного стану.

Тернопільська міська рада очікує від Тернопільської обласної прокуратури та Державної аудиторської служби України офіційного спростування раніше поширеної недостовірної інформації щодо закупівлі спальних мішків, що ґрунтувалася на суб’єктивних припущеннях, непідтверджених фактами та не підкріплювалася жодними доказами.

Верховний Суд України у своєму рішенні чітко встановив законність дій міської ради та належну якість закуплених товарів, чим остаточно спростував безпідставні звинувачення. Наголошуємо, що саме дії прокуратури були спрямовані на дискредитацію органу місцевого самоврядування, що завдало репутаційної шкоди як Тернопільській міській раді, так і її працівникам. Безвідповідальні та непрофесійні заяви призвели до негативних наслідків для одного з керівників управлінь міської ради, якому висунули підозру, що є неприпустимим в демократичному суспільстві.