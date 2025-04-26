На Тернопільщині буде створено вісім нових заказників

Під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Тараса Пастуха відбулося засідання комісії з питань охорони, збереження та використання природно-заповідного фонду.

Учасники розглянули низку важливих ініціатив, спрямованих на збереження природних комплексів, флори та фауни регіону.

Комісією схвалено проєкти положень про нові об’єкти природно-заповідного фонду:

▪️ Урочище «Бубнівка» — ботанічний заказник місцевого значення

▪️ «Бобрів гай» — заповідне урочище

▪️ «Кутянський луг» — гідрологічний заказник

▪️ «Рохманівський бобрів гай» — зоологічний заказник

▪️ «Цеценівський бобрів гай» — зоологічний заказник

▪️ «Солов’їний гай» — орнітологічний заказник

▪️ «Горинський» — гідрологічний заказник

▪️ Урочище «Кашталівка» — орнітологічний заказник

Також затверджено: • два проєкти паспортів охоронних зон навколо місць зростання рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України, на території Товстенської селищної ради Чортківського району; • два проєкти лімітів на використання природних ресурсів на 2025 рік у межах заказника «Зелений дуб 2» та РЛП «Загребелля».

Окрім того, погоджено клопотання щодо приведення поділу лісів у відповідність до чинного законодавства та виділення особливо захисних лісових ділянок для Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь».

На основі рекомендацій комісії начальник обласної військової адміністрації видасть відповідні розпорядження.

Збереження унікального природного багатства Тернопільщини — спільна справа влади, громади та фахівців. Працюємо далі!