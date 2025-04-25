Тернопільські оперативники за кілька годин затримали зловмисника, який викрав суму з планшетом

До Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку особистих речей звернулася 36-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що в одному з магазинів на вулиці Генерала Мирона Тарнавського з камери схову зникла її сумка. Збитки заявниця оцінила у 32 000 гривень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Завдяки записам із камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні, правоохоронцям вдалося швидко встановити особу, причетну до вчинення злочину. Уже за кілька годин співробітники карного розшуку затримали зловмисника. Ним виявився 34-річний тернополянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Викрадений планшет у нього вилучили.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.