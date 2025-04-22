У Тернополі вкотре відбулася благодійна акція «Діти – дітям»

Уже шостий рік поспіль у Тернополі проходить особлива благодійна акція «Діти – дітям», що стала щорічною традицією доброти й підтримки. Організована пластунами разом з управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради, вона покликана подарувати частинку великоднього дива дітям, які цього найбільше потребують.

Цьогоріч акція тривала з 7 по 17 квітня. За цей час чимало тернополян долучилися до доброї справи: приносили паски до Пластової домівки, аби ті стали частиною святкового столу для дітей із малозабезпечених родин та тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах.

Тернопіль продовжує бути містом великої душі та активної громади. І саме такі ініціативи, як «Діти – дітям», нагадують нам, що справжнє свято починається з доброти.