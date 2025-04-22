Понад 10 000 тернополян з соціально-незахищених категорій отримали продуктові набори

Тернопільська громада продовжує добру традицію та підтримує соціально-незахищені категорії громадян.

Так, напередодні Великодня у громаді роздали 10 000 продуктових наборів для осіб старшого віку, осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, багатодітних сімей малозабезпечених сім’ї та громадян, які опинились в складних життєвих обставинах.

До складу кожного набору входили найнеобхідніші продукти:

• олія соняшникова (2 шт.),

• рис круглозернистий,

• гречка (2 шт.),

• борошно пшеничне вищого сорту,

• цукор білий,

• макарони (фігурні та вермішель),

• згущене молоко,

• чорний листовий чай,

• печиво затяжне (2 шт.),

• консерви: сардина та свинна тушкована.

Набори роздавали у приміщенні управління соціальної політики.