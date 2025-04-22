Понад 10 000 тернополян з соціально-незахищених категорій отримали продуктові набори

Тернопільська громада продовжує добру традицію та підтримує соціально-незахищені категорії громадян.
Так, напередодні Великодня у громаді роздали 10 000 продуктових наборів для осіб старшого віку, осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, багатодітних сімей малозабезпечених сім’ї та громадян, які опинились в складних життєвих обставинах.
До складу кожного набору входили найнеобхідніші продукти:
• олія соняшникова (2 шт.),
• рис круглозернистий,
• гречка (2 шт.),
• борошно пшеничне вищого сорту,
• цукор білий,
• макарони (фігурні та вермішель),
• згущене молоко,
• чорний листовий чай,
• печиво затяжне (2 шт.),
• консерви: сардина та свинна тушкована.
Набори роздавали у приміщенні управління соціальної політики.