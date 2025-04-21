Сергій Надал на фронті передав батальйону Рейд 50 FPV дронів та системи EcoFlow

Батальйон безпілотних систем “Рейд” отримав від Тернополя 50 FPV дронів та 2 системи EcoFlow напередодні Великодня. Техніка вже доставлена на фронт і зміцнить обороноздатність підрозділу.

Військові також отримали великодні смаколики та обереги, виготовлені учнями тернопільських шкіл. Діти вклали свою турботу та підтримку в ці подарунки, що стали символічним нагадуванням про тих, хто чекає воїнів вдома.

“Технічне забезпечення наших військових залишається пріоритетом для Тернополя. Кожен дрон – це не просто техніка, а захист життя наших воїнів та ефективний інструмент на полі бою,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Передача відбулася в рамках ініціативи “Допомога армії від Тернополя”, яка систематично забезпечує військових необхідним обладнанням. Безпілотні системи дозволяють виконувати бойові завдання з меншими ризиками для особового складу.

Великодні подарунки від школярів стали особливою частиною допомоги. Воїни отримали не лише святкові смаколики, але й дитячі малюнки та листи з побажаннями. Такі знаки уваги мають велике значення для підтримки бойового духу на передовій.

Техніка та святкові подарунки були доставлені безпосередньо до місця дислокації батальйону “Рейд”, де їх розподілили між підрозділами.