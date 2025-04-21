Батальйон безпілотних систем “Рейд” отримав від Тернополя 50 FPV дронів та 2 системи EcoFlow напередодні Великодня. Техніка вже доставлена на фронт і зміцнить обороноздатність підрозділу.
Військові також отримали великодні смаколики та обереги, виготовлені учнями тернопільських шкіл. Діти вклали свою турботу та підтримку в ці подарунки, що стали символічним нагадуванням про тих, хто чекає воїнів вдома.
“Технічне забезпечення наших військових залишається пріоритетом для Тернополя. Кожен дрон – це не просто техніка, а захист життя наших воїнів та ефективний інструмент на полі бою,” – зазначив міський голова Сергій Надал.
Передача відбулася в рамках ініціативи “Допомога армії від Тернополя”, яка систематично забезпечує військових необхідним обладнанням. Безпілотні системи дозволяють виконувати бойові завдання з меншими ризиками для особового складу.
Великодні подарунки від школярів стали особливою частиною допомоги. Воїни отримали не лише святкові смаколики, але й дитячі малюнки та листи з побажаннями. Такі знаки уваги мають велике значення для підтримки бойового духу на передовій.
Техніка та святкові подарунки були доставлені безпосередньо до місця дислокації батальйону “Рейд”, де їх розподілили між підрозділами.
Сергій Надал на фронті передав батальйону Рейд 50 FPV дронів та системи EcoFlow
Батальйон безпілотних систем “Рейд” отримав від Тернополя 50 FPV дронів та 2 системи EcoFlow напередодні Великодня. Техніка вже доставлена на фронт і зміцнить обороноздатність підрозділу.