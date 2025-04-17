Дух єднання та віри у перемогу: поліцейські Тернопільщини спільно з родинами загиблих та зниклих безвісти побратимів розмальовували писанки

Передвеликодній настрій панував у приміщенні Головного управління Національної поліції Тернопільщини. Дружини та діти загиблих і зниклих безвісти захисників-поліцейських зібралися, аби трохи відволіктися від сумних думок про пережите горе, поділитися переживаннями та наповнитися духом єдності з великою поліцейською родиною, розмальовуючи писанки.

Організували захід співробітники управління кадрового забезпечення спільно з ветеранським простором «Незламні духом» за спонсорської підтримки громадського формування Капеланський патруль, німецького благодійного фонду міста Білефельда благодійної організації «Фонд благодійність».

Начальник управління кадрового забезпечення Зіновій Кутний каже, що безмежно вдячний родинам загиблих та зниклих безвісти поліцейських за те, що беруть участь у спільних заходах, бо таке єднання допомагає легше переносити біль втрати та невідомості.

Аби пізнати секрети писанкарства, організатори заходу запросили у ролі наставниці майстриню Оксану Мартинюк. Художниця проводить творчі майстер-класи, перетворюючи їх на реабілітацію мистецтвом. З її слів, працювати над створенням писанки – це додавати у своє життя якнайбільше яскравих кольорів, якнайбільше позитивних емоцій, що трансформуються у натхнення жити і перемагати.

Маленька Алінка прийшла на майстер-клас разом з мамою. Рідні розповідають, що такий спосіб створення писанок – це їхній перший досвід, але дуже цікавий та повчальний.

Оля Польник, майбутній дизайнер одягу зізнається, що розмальовувати символ Великодня воском пробує вперше. Непросто дається така практика, проте дівчина готова вчитися, аби традиції писанкарства жили й передавалися з покоління в покоління.

За старання всі учасники майстер-класу отримали пам’ятні подарунки, але найважливіше – це разом проведений час.