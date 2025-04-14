Водій пошкодив габаритні ворота та залишив місце події: ми розшукали порушника

Днями на Горбатому мосту, що на вулиці Замонастирській, сталася ДТП без травмованих. Водій автомобіля Mercedes, перевозячи вантаж, пошкодив габаритні ворота, встановлені на мосту, чим ускладнив рух для інших учасників дорожнього руху. Після скоєного порушник залишив місце події.

Небайдужі громадяни проявили взаємопідтримку й допомагали один одному переїхати цю ділянку.

Патрульні оперативно прибули на місце події, спільно з громадянами усунули перешкоду для руху транспорту, повідомили про ситуацію відповідні служби та розпочали пошуки водія.

Невдовзі ми виявили порушника на одній із вулиць міста. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що не помітив габаритних обмежень. Тож на нього патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Нагадуємо: на Горбатому мосту встановлені габаритні ворота та діє заборона руху вантажного транспорту, висота якого перевищує 3 метри. Про обмеження попереджають відповідні дорожні знаки.

Будьте уважні та заздалегідь плануйте маршрут цією ділянкою

