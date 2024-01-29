Чи потрібно оформляти новий паспорт, якщо змінилась назва вулиці

У разі перейменування вулиці паспортні документи змінювати не потрібно, – пояснили у міграційній службі області. Адже нова назва не є зміною місця проживання.

Статтею 6 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено, що у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, зі збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Зазначені відомості за бажанням особи вносяться до документів. Обов’язку особи змінювати паспорт чи звертатися до органів реєстрації для внесення таких відомостей законодавством не передбачено.

Внесення змін може відбуватися під час обміну паспорта у разі закінченням терміну його дії, зміни прізвища, під час вклеювання фотокартки у паспорт книжечку при досягненні 25-, 45-тирічного віку, тощо.

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