Поліцейські вилучили у жительки Дніпропетровщини наркотичні речовини

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі в одній із маршруток пасажирка поводиться неадекватно та порушує громадський порядок.

На виклик прибув наряд патрульних. Під час спілкування з жінкою поліцейські помітили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. При проведенні поверхневої перевірки у порушниці виявили 4 пакетика з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс. Вилучені речовини направлені на експертизу.

Фігурантка – 38-річна жителька Дніпропетровщини. Поліцейські встановлюють звідки жінка взяла заборонені речовини.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.