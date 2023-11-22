Автошахраї в дії: двоє мешканців області потрапили в афери, намагаючись придбати транспорт

За минулу добу до поліції Тернопільщини надійшли одразу дві заяви про шахрайство від краян, які намагалися в інтернеті придбати транспортні засоби.

Мешканець обласного центру вирішив купити автівку. Він знайшов вигідну пропозицію в мережі Інтернет та зв’язався з продавцем. Той запевнив, що вже декілька років працює з іноземними фірмами та привозить транспорт з Європи.

Псевдопродавець обіцяв за декілька днів пригнати авто з-за кордону, тож попросив передоплату – дві тисячі євро. Коли ж тернополянин заплатив, зв’язок із “продавцем” зник.

Не пощастило придбати сільськогосподарську техніку мешканцю Тернопільського району. Чоловік шукав трактор, натомість знайшов шахрайське оголошення. Переказав завдаток у розмірі 37 тисяч гривень і ситуація повторилась — шахрай припинив виходити на зв’язок.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути пильними і ретельно перевіряти інформацію перед тим, як перераховувати кошти чи надавати незнайомцям персональну інформацію:

не довіряти випадковим людям, сумнівним оголошенням у соціальних мережах;

завжди перевіряти інформацію, цікавитися відгуками інших покупців;

не переказуйте кошти наперед за товари та послуги;

для певності розраховуватися із продавцем під час передачі транспорту.