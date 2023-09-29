Жителька Козови передала поліцейським загублений гаманець з грошима. Правоохоронці оперативно розшукали його власницю.

До старшої дільничної сектору поліцейської діяльності (смт. Козова) Оксани Палійчук на ринку за допомогою звернулася продавець одного з торгових лотків. Жінка розповіла, що знайшла гаманець. Усередині були кошти та дисконтна картка однієї з мережевих аптек. Саме туди поліцейська одразу звернулася за допомогою. Фармацевти допомогли їй встановити власника пластикової карти.