Тернополянка втратила майже півтори тисячі гривень, бронюючи подрузі місце для поїздки за кордон

Коли було здійснено бронювання, перевізник написав тернополянці в месенджер про те, що потрібно внести оплату і кинув номер банківської карти, хоча не мав права цього робити. Не підозрюючи обману, тернополянка перекинула півтори тисячі гривень. Проте наступне повідомлення змусило її засумніватися у доброчесності перевізника, адже той вимагав повторно внести оплату, мовляв, вона зробила помилку під час перерахунку грошей.