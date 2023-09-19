Тернополянка втратила майже півтори тисячі гривень, бронюючи подрузі місце для поїздки за кордон

Коли було здійснено бронювання, перевізник написав тернополянці в месенджер про те, що потрібно внести оплату і кинув номер банківської карти, хоча не мав права цього робити. Не підозрюючи обману, тернополянка перекинула півтори тисячі гривень. Проте наступне повідомлення змусило її засумніватися у доброчесності перевізника, адже той вимагав повторно внести оплату, мовляв, вона зробила помилку під час перерахунку грошей.
За заявою потерпілої поліцейські розпочали кримінальне провадження. Відомості внесено до ЄРДР за статтею 190 ККУ.
Користуючись різними платформами, варто уважно читати правила. Водій не має права вимагати будь-якої оплати перед початком поїздки – така умова чітко прописана в умовах користування платформою послугами якої скористалася потерпіла. Тому, якщо після бронювання ви отримуєте в приватні повідомлення сповіщення про те, що потрібно оплатити вартість поїздки – відмовтеся від послуг такого перевізника.