Слідчі тернопільської поліції оголосили підозру тернополянину за вчинення 28 шахрайств

Шахрайські дії зловмисника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області. Обдурював підозрюваний своїх знайомих та товаришів, оформляючи на них швидкі кредити. Сума завданих збитків склала понад 330 000 гривень.

На момент вчинення злочинів підозрюваний був студентом одного з вишів Тернополя. Жертв шукав серед однокурсників, їхніх знайомих, обдурював і своїх товаришів. Потерпілим, здебільшого, розповідав історію про те, що займається криптовалютою і, аби вивести кошти з криптогаманців, просив у них дані банківських карток та копії особистих документів.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що насправді дані чужих банківських карток, паролі та копії документів зловмисник використовував, аби оформляти так звані онлайн кредити. Потерпілим залишав на рахунку «вдячних» 200-500 гривень, а решту грошей, а це в середньому 10-15 тисяч, перекидав на власну картку.

Що мають непогашений кредит потерпілі дізнавалися лише тоді, коли починали надходити повідомлення про необхідність повертати суми кредиту та відсотки. Загалом до поліцейських із заявами про вчинені щодо них шахрайські дії звернулися 28 осіб. Загальна сума збитків становила понад 330 000 гривень.

21-річному тернополянину слічі оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.