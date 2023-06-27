Понад 20 систем термінового виклику поліції встановлені в публічних місцях на Тернопільщині

Система термінового виклику поліції – це соціальна ініціатива Департаменту поліції охорони, спрямована на профілактику вуличної злочинності й оперативне реагування на порушення громадського порядку.

Будь-хто, наразившись на небезпеку чи ставши учасником або свідком правопорушення, може якнайшвидше викликати поліцію. Системи її термінового виклику встановлені на Тернопільщині за такими адресами:

* м. Бережани, вул. Руська, 7, магазин «Ювелірні вироби»;

* м. Борщів, вул. Кондри, 3, автобусна станція;

* м. Борщів, вул. Шевченка, 9, краєзнавчий музей;

* м. Гусятин, вул. Тернопільська, 5, магазин «Акумуляторний супермаркет»;

* м. Гусятин, просп. Незалежності, 18, фотосалон «Коніка»;

* м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 2, магазин «Підзамче»;

* м. Збараж, вул. І. Франка, 14, магазин «Сім 23»;

* м. Збараж, вул. Чорновола, 47 Б, магазин «Економмаркет»;

* м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 13, управління освіти Зборівської міської ради;

* м. Козова, вул. М. Грушевського, 12, автобусна станція;

* м. Кременець, вул. Дубенська, 132, магазин «Сім 23»;

* м. Підгайці, Майдан Незалежності, 5, магазин «Діадема»;

* м. Теребовля, вул. Шевченка, 8, Теребовлянська міська рада;

* м. Тернопіль, вул. Торговиця, 7, автобусна станція;

* м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 4, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 1, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Миру, 5, магазин «7-23»;

* м. Тернопіль, вул. Захисників України, 5, магазин «7-23»;

* м. Чортків, вул. Володимира Великого, 14, магазин «Європа»;

* м. Чортків, вул. Шевченка, 12, магазин «Сім’я»;

* м. Чортків, вул. С. Бандери, 54/3, магазин «Галя Балувана».

Управління поліції охорони в Тернопільській області