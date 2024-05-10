На Тернопільщині порушник намагався підкупити патрульних поліцейських: чоловіку загрожує до чотирьох років в’язниці

10 тисяч гривень житель Львівщини пропонував співробітникам сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 міста Зборів, аби «відкупитися» від адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

У селищі Залізці Тернопільського району інспектори сектору реагування патрульної поліції Зборова зупинили мотоцикліста за порушення Правил дорожнього руху. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

23-річний чоловік всіляко намагався «залагодити питання», пропонуючи патрульним поліцейським 10 000 гривень, за не складання адміністративного протоколу.

Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.

Відтак слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі строком до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, чоловік нестиме адміністративну відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння, відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.