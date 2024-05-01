У результаті нещасного випадку на Підволочищині загинула 81-річна жінка

Тіло жінки у потічку побачив місцевий житель. Чоловік про це повідомив екстрені служби.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції та швидка. Проте медики констатували смерть 81-річної жінки.

Нещастя трапилося в одному із сіл Скориківської громади. У населеному пункті дві вулиці переділяє невелика та не глибока річка береги якої з’єднані кладкою. За словами правоохоронців, у потічку піднялася вода і місток став рухомий. Правоохоронці припускають, що пенсіонерка не помітила цього, ступила на кладку, не втримала рівновагу, впала та захлинулася водою.

Слідів насильницької смерті експерт на тілі потерпілої не виявив, але остаточну причину її загибелі встановить судово-медична експертиза. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 Кримінального кодексу з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.