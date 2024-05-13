На Тернопільщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, що трапилися протягом трьох діб

Упродовж 10-12 травня на дорогах Тернополя та області слідчі зареєстрували вісім аварій, в яких троє людей загинуло, а семеро потерпілих з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні.

Не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево водій автомобіля Chery QQ. Аварія трапилася у п’ятницю, 10 травня, близько 6:20 у Тернополі.

61-річний водій від отриманих травм загинув, його пасажирці 1966 року народження лікарі надавали меддопомогу без госпіталізації. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група.

Повідомлення про двох травмованих в селі Миролюбівка надійшло того ж вечора від диспетчера бригади екстреної меддопомоги. Чоловіки потрапили у ДТП.

За вказаною адресою виїжджали працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. У ході перевірки з’ясувалося, що житель Теребовлянського району, керуючи трактором “Білорусь”, не впорався з керуванням і сільгосптехніка перекинулася.

45-річний пасажир від отриманих травм помер на місці події, а кермувальника з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали відповідно до частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Шість дорожньо-транспортних пригод зареєстрували слідчі у неділю, 12 травня.

На автодорозі М19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» близько 7 ранку водій автомобіля Mitsubishi Lanser, рухаючись в напрямку Теребовлі, у селі Кровинка не впорався із керуванням. Як наслідок – автівка з’їхала в кювет та перекинулася. Водія з травмами доправили до лікарні.

Схожа аварія, але вже із летальними наслідками, трапилася у Кременці. Автомобіль Fiat Scudo перекинувся, опинившись у кюветі. 38-річний водій помер дорогою до лікарні.

У Тернополі близько 19:11 не розминулися водії автомобіля Nassan Qashqai та електровелосипеда Fada Ritmo. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав 23-річний велосипедист.

О 20:00, виконуючи маневр повороту, водійка автомобіля Ford Fiesta допустила зіткнення із мотоциклом Kawasaki. Аварія трапилася в обласному центрі на вулиці Мазепи. До лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували пасажирку з мотоцикла.

Виїхав за межі дороги, врізався у дві електроопори та дорожній знак, а після цього перекинувся автомобіль Volkswagen Touran, яким керував 60-річний чоловік. Аварія трапилася о 21:15 на автодорозі «Збараж-Підволочиськ», в межах села Медин Скориківської громади. Кермувальнику на місці аварії надали меддопомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння – одна з причин ДТП неподалік села Шляхтинці. Водій AUDI A7, перелаштовуючись з однієї смуги в іншу, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Mitsubishi L200. Унаслідок автопригоди до лікарні потрапила пасажирка з Mitsubishi.

На водія AUDI склали адмінпротоколи відповідно до статті 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні порушення.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають досудові розслідування відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України.