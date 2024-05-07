Поліцейські Тернопільщини встановлюють обставини загибелі чоловіка у річці Серет

Бездиханне тіло 28-річного чоловіка з дна річки витягнули рятувальники. Упродовж кількох годин поліцейські спільно з працівниками служби надзвичайних ситуацій розшукували жителя Чорткова.

Шостого травня до Чортківського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що його товариш, з яким він напередодні відпочивав на березі водойми, не повернувся додому.

Заявник розповів, що він разом із 28-річним сусідом пішли на риболовлю на річку Серет. Там розпивали спиртні напої та купалися. Вранці з’ясував, що знайомий додому не повернувся, а тому за допомогою звернувся до поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка спільно із рятувальниками шукали чорктівчанина. За кілька годин його дістали з дна водойми. При попередньому огляді експерт слідів насильницької смерті на тілі не виявив, а ймовірна причина смерті – утоплення.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Поліція закликає громадян уважно і відповідально ставитися до відпочинку біля води, особливо, коли ви з неповнолітніми.

Для купання слід обирати спеціально обладнані місця, уникати території з необстеженим дном, оскільки там можуть виявитися небезпечні перешкоди. У разі підозри на нещасний випадок слід негайно повідомити рятувальників та поліцію.