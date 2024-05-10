Слідчі поліції встановлюють обставини п’ятьох автопригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини

П’ятеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Життя ще одного чоловіка врятувати не вдалося. Усі потерпілі – учасники дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 9 травня.

Недотримання дистанції – попередня причина аварії в Шумську. Водій автомобіля Renault Logan допустив зіткнення із Renault Scenic, який їхав у попутному напрямку. У результаті удару тілесні ушкодження отримала 10-річна дівчинка. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої лікарні.

За медичною допомогою із переломами звернулася жителька Рівненської області. Травми жінка отримала в ДТП, яка трапилася в Тернополі. Про цей факт лікарі повідомили працівників Тернопільського районного управління поліції.

У ході перевірки поліцейські встановили, що потерпіла травмувалася в автобусі, який курсував за маршрутом «вул.Вербицького – Ринок – вул.Степана Будного”.

Жінка не втрималася та впала з крісла, коли водій маршрутного таксі застосував екстрене гальмування. Слідчі встановили місцеперебування водія і взяли у нього зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За цим фактом триває розслідування в межах ст. 286 Кримінального кодексу України.

Чергову автопригоду в Тернополі на проспекті Злуки зареєстрували поліцейські о 18:40. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля Volvo V50 здійснив наїзд на пішохода. Потерпілий – житель Тернопільського району, 1962 року народження. Чоловіка госпіталізували до медзакладу.

Дорожньо-транспортна пригода, яка спровокувала витік дизельного пального, трапилася неподалік села Хмелівка Микулинецької територіальної громади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Magnum з цистерною не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка виїхала на узбіччя та перекинулась.

Кермувальнику надали меддопомогу. На місці аварії працювали також представники служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники змивали залишки нафтопродуктів з дороги.

У ніч з 9 на 10 травня в автопригоді загинув водій автомобіля “Chery QQ”. Аварія трапилася на трасі «Тернопіль-Львів» при виїзді з обласного центру. За попередніми даними, водій не впорався із керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет, де врізався в дерево. 58-річний чоловік від отриманих помер ще до приїзду бригади швидкої. Його дружину госпіталізували.

За цим фактом триває слідство за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За іншими фактами автопригод проводяться перевірки.

Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху з проханням не нехтувати правилами та пам’ятати, що навіть незначне порушення може спровокувати страшні наслідки!