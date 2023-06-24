Телефонні аферисти продовжують ошукувати краян

Впродовж доби поліцейські Тернопільщини задокументували три аналогічних факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Потерпілі втратили понад 60 000 гривень.

Пройдисвіти діяли наступним чином: вони телефонували до краян та представлялися співробітниками банку. Вони розповіла про збій банківської системи, в результаті чого відбулося автоматизоване блокування рахунків. Аби усунути несправність, аферисти просили повідомити персональні дані, що й робили жителі області. За деякий потерпілі отримували сповіщення про списання заощаджень.

Відомості про події працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.