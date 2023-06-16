18 червня в Україні відзначатимуть День дільничного офіцера поліції

Двадцять чотири години сім днів на тиждень – робочий графік дільничних офіцерів поліції. Ці правоохоронці завжди там, де потребують їхньої допомоги.

Провідувати самотніх пенсіонерів, працювати на випередження щодо злочинів та правопорушень, знати в яких умовах проживають багатодітні чи малозабезпечені родини, спілкуватися з місцевою громадою – це лише частина завдань, покладених на дільничного офіцера.

18 червня дільничні відзначатимуть своє професійне свято.

На території Тернополя та області працює 150 дільничних. Тобто, на одного правоохоронця припадає шість тисяч населення. Цієї кількості ДОПів недостатньо, але дільничні виконують свою роботу та знаходять час для кожного.

Хороший дільничний – це не лише поліціянт, який виконує поставленні завдання. Це психолог, порадник, слухач, співрозмовник і навіть людина, яка орієнтується в юридичних питаннях. Хороший дільничний повинен знаходити спільну мову з дітьми, людьми середнього та старшого віку, порушниками та злочинцями. Це людина, яка повинна знати свою громаду, а також те, хто чим займається.

За п’ять місяців роботи дільничні офіцери Тернопільщини склали понад 12 тисяч адміністративних протоколів. 1394 з них стосувалися домашнього насильства, а 43 кримінальних проважадження щодо домашніх кривдників слідчі уже скерували до суду. Кожен третій злочин, вчинений на території Тернополя та області, розкривають дільничні.

Від фаховості дільничного формується думка населення про нього та поліцію загалом.

З прийдешнім святом дільничних офіцерів привітав тимчасово виконувач обов’язки начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич, радник голови Нацполіції Олександр Богомол, а також очільники військової адміністрації та міської ради.