За неіснуючі квадрокоптери житель Тернополя перерахував шахраєві 220 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про вчинене щодо нього шахрайство. Чоловік втратив 220 тисяч гривень, намагаючись купити два квадрокоптери для військових.

Як з’ясувалося, потерпілий на одному зі сайтів знайшов оголошення про продаж квадрокоптерів. Зв’язався телефон з продавцем, обговорив з ним умови та перерахував йому 5 000 гривень завдатку. Проте відправляти товар автор оголошення не поспішав. Натомість почав розповідати, що квадрокоптери знаходять в одному із магазинів Києва і сказав, що надішле їх покупцю лише після повної оплати. Для переконливості аферист навіть вказав назву крамниці.

Потерпілий попросив знайомого, який був у Києві, піти магазин і перевірити чи там є товар. Квадрокоптери дійсно були в крамниці. Після цього покупець ще раз зв’язався з продавцем і двома трансакціями перерахував на його рахунок гроші за товар. Загальна сума переказу – 220 тисяч гривень. Проте квадрокоптерів тернополянин не дочекався, а продавець перестав виходити на зв’язок. Тернополянин звернувся в магазин, де начебто були квадрокоптери, тоді і з’ясувалося, що його ошукали: ніхто у них не купував такий товар і гроші їм за нього не надходили.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними і ретельно перевіряти інформацію перед тим, як перераховувати кошти. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах. Розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте й особисто оглянете його.