Правоохоронці навчали тернополян як поводитись з вибухонебезпечними предметами

Як правильно діяти при виявленні небезпечних предметів та про заборону використання піротехніки розповіли 4 січня мешканцям Тернополя працівники поліції та управління служби надзвичайних ситуацій під час спільного профілактичного заходу.

Інспектори патрульної поліції разом з вибухотехніками, рятувальниками надавали детальний порядок дій при виявленні підозрілих предметів та заходи безпеки у випадку такої знахідки. Вони демонстрували як виглядають різні вибухові пристрої, де можуть встановлюватися, та яку небезпеку приховують.

Ювенальні поліцейські у свою нагадали юним тернополянам про неухильне дотримання правил дорожнього руху необхідність використання світловідбиваючих елементів на одязі та інші правила безпечної поведінки на вулиці і в побуті.

Діткам ініціатори заходу роздавали флікери , а тернополянам та гостям міста різні листівки-застереження. Вони ж у свою чергу, дякували правоохоронцям за важливу та корисну інформацію.

