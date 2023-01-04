Дві тисячі гривень житель Тернопільського району пропонував поліцейським за те, що сів за кермо нетверезий

Намагаючись відкупитися хабарем, чоловік тепер нестиме ще й кримінальну відповідальність.

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що водій автомобіля ВАЗ надав неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала корупційне діяння 29-річного жителя села Довжанка. З’ясувалося, чоловіка зупинили в селі, де він мешкає, за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування поліцейські помітили, що він нетверезий. Тестування на стан алкогольного сп’яніння підтвердило нетверезий стан водія. Тоді він кинув до службового автомобіля поліцейських дві тисячі гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Відповідальність за статтею 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП зловмисник теж нестиме.