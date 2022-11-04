Майже 700 літрів спирту тернопільські поліцейські вилучили у жителя Чортківського району

Мікроавтобус марки Volkswagen патрульні поліцейські зупинили на стаціонарному посту в Чортківському районі. Водій, спілкуючись з правоохоронцями, помітно нервував, тому виникли підозри.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили п’ятнадцять каністр кожна ємністю 28 літрів та 240-літрову цистерну наповнені рідиною з різким запахом, схожим на спирт. Водій відмовився давати пояснення звідки у нього цей вантаж та куди він його перевозив.