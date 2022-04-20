До охорони громадського правопорядку під час великодніх богослужінь будуть залучені поліцейські, члени добровольчих формувань та військовослужбовці

23 та 24 квітня поблизу храмів нестимуть службу із забезпечення безпеки та правопорядку 700 осіб, половина з них – поліцейські, ще триста членів добровольчих формувань та 70 військовослужбовців ЗСУ. В резерві перебуватимуть понад 20 співробітників підрозділів особливого призначення.

У зв’язку з воєнним станом в Україні, а також із запровадженням комендантської години, яка, згідно з рішенням Тернопільської військово-цивільної адміністрації в нашій області триває з 23 до 05 години, богослужіння та освячення великодніх страв відбуватимуться відповідно до цих вимог.