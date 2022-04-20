До охорони громадського правопорядку під час великодніх богослужінь будуть залучені поліцейські, члени добровольчих формувань та військовослужбовці
23 та 24 квітня поблизу храмів нестимуть службу із забезпечення безпеки та правопорядку 700 осіб, половина з них – поліцейські, ще триста членів добровольчих формувань та 70 військовослужбовців ЗСУ. В резерві перебуватимуть понад 20 співробітників підрозділів особливого призначення.
У зв’язку з воєнним станом в Україні, а також із запровадженням комендантської години, яка, згідно з рішенням Тернопільської військово-цивільної адміністрації в нашій області триває з 23 до 05 години, богослужіння та освячення великодніх страв відбуватимуться відповідно до цих вимог.
Також жителі області можуть дослухатися до закликів Міністерство культури та інформаційної політики України і брати участь у літургіях онлайн, не виходячи з дому. Як йдеться у повідомленні міністерства, є ймовірність того, що російські війська можуть обстрілювати церкви під час масових богослужінь.