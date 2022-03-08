Підрозділи міграційної служби Тернопільської області працюють у звичному режимі

Основні послуги, які надають співробітники УДМС, – продовження терміну дії паспортів для виїзду за кордон та вклеювання фото дітей в документи їх законних представників.

«Підрозділи міграційної служби працюють у звичному режимі з третього березня. Ми надаємо послуги із продовження терміну дії паспортів для виїзду за кордон на п’ять років та вклейки фотографій дітей у закордонні паспорти законних представників», – зазначив начальник управління ДМС в Тернопільській області Ярослав Давибіда.

Серед тих, хто звертається до тернопільських міграційників, переважно жителі Тернопільщини, проте щодня більшає звернень від людей з інших областей. Найбільше звернень громадян надходить до Тернопільського відділу №1, що в обласному центрі.