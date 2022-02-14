Майже дві з половиною тисячі пачок цигарок без марок акцизного збору вилучили поліцейські Підволочиська

36-річний тернополянин перевозив ящики з тютюновими виробами у власному автомобілі. На дорозі поблизу села Кам’янки Тернопільського району поліцейські зупинили автомобіль, яким керував 36-річний житель обласного центру. Під час огляду в салоні транспортного засобу виявили п’ять ящиків з тютюновими виробами. На пачках з цигарками вартістю майже 50 тисяч гривень були відсутні марки акцизного збору. Товар вилучено.

Щодо тернополянина складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 164-5 КУпАП. Йому загрожує штраф від двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тютюнових виробів.

Нагадаємо, в Україні триває операція «Акциз». Основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.