У Тернополі СБУ повідомила про підозру «чиновниці», яка схиляла жителів Каховки до отримання російських паспортів

Слідчі Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом чергової пособниці окупантів із окупованої росіянами Каховки.

Зловмисницею виявилася 44-річна жителька районного центру, яка до початку повномасштабного військового вторгнення росіян працювала головним бухгалтером Каховської міської ради.

Після захоплення міста загарбниками вона добровільно пішла на співпрацю з представниками органів окупаційної адміністрації Херсонщини та очолила місцевий територіальний центр соціального обслуговування, який згодом росіяни перейменували у т. зв. «Государственное казенное учреждение Херсонской области «Каховский комплексный центр социального обслуживания населения».

Перебуваючи на керівній посаді, зрадниця допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері соціального забезпечення громадян на тимчасово окупованій території України.

Вона контролювала дотримання своїми підлеглими положень законодавства рф та організовувала виконання «центром» російських державних програм. Крім того, спілкуючись із представниками найбільш незахищених верств населення, зловмисниця переконувала їх у необхідності вступу у громадянство росії, отримання російських паспортів і реєстрації в системі обов’язкового пенсійного страхування країни-агресора.

За активну підтримку рішень та дій окупаційної адміністрації Каховки міністерство праці і соціального захисту росії нагородило зрадницю подякою з формулюванням: «…за ініціативу… та активну громадянську позицію».

На підставі зібраних доказів фігурантці кримінального провадження заочно повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). За співпрацю з ворогом їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Оскільки на даний час підозрювана переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності зрадниці здійснюють співробітники Тернопільського управління СБУ за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області