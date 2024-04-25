Оперативники Бережан затримали злодія, який встиг утекти в сусідню область

Підозру відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу оголосили слідчі чоловікові, причетному до крадіжки.

24 квітня в чергову частину Бережанського відділу поліції звернулася жителька Саранчуківської територіальної громади. Вона повідомила, що з її будинку невідомий викрав сумку, в якій було 100 євро, 4000 гривень та документи.

У ході перевірки слідчі встановили особу підозрюваного – це раніше судимий за майнові злочини 33-річний житель Чортківського району. Як стало відомо, до Бережан він приїхав на початку тижня. Легко входив у довіру людей, знайомився з ними, розпивав спиртні напої й після цього вони пропонували залишитися на ніч. Потерпіла – також одна з нових знайомих злодія. Вона запросила чоловіка до себе, а за деякий час після того, як він пішов, виявила зникнення речей.

Завдяки вчасній заяві та камерам спостереження, встановлених у місті, правоохоронці з’ясували, що підозрюваний автобусом поїхав на Львівщину. Саме там, як тільки він вийшов з транспорту, його затримали правоохоронці відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.