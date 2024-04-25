Майбутні юристи ознайомилися з діяльністю Поліції охорони

Студенти спеціальностей «Правоохоронна діяльність», «Право» і «Міжнародне право» юридичного факультету Західноукраїнського національного університету відвідали Управління поліції охорони в Тернопільській області.

Такий інституційний захід організували члени Тернопільської організації Європейської асоціації студентів права ELSA.

У межах візиту відбулася зустріч молоді з юристами УПО Ольгою Ганущин, Світланою Теслюк і з начальником відділу кадрового забезпечення капітаном поліції Русланом Даньковим.

Майбутні фахівці у сфері правоохоронної діяльності дізналися про особливості праці в Поліції охорони, обговорили виклики, які нині ставить сьогодення перед поліцейськими і юристами структури МВС України, отримали відповіді на запитання.

Особистою історією, що спонукала до мрії вступити на юридичний факультет, поділилася зі студентами школярка Марта Присяжнюк. Батько дівчини – Герой Збройних сил України, права якого свого часу грубо порушили, й він попросив доньку стати юристкою і захищати справедливість та верховенство права. Тепер це професійна мрія Марти, яку вона присягнула здійснити у пам’ять про батька.

Також студенти поспілкувалися з поліцейськими охорони, оглянули салон службового автомобіля і спецзасоби.

На згадку про цю зустріч усі отримали сертифікати й сувеніри від Поліції охорони.

Управління поліції охорони в Тернопільській області