Правоохоронці Тернопільщини та рятувальники проводять спільні уроки безпеки для школярів

Ранок для учнів шкіл №9 та №15 розпочався з навчально-тренувальної евакуації. За сигналом «Увага всім» діти разом із дорослими вийшли з приміщення школи та перемістилися у безпечне місце.

Такі заходи проводять у освітніх закладах Тернополя в рамках Днів цивільного захисту. Як правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, не панікуючи – навчають дітей поліцейські спільно з рятувальниками.

За словами директорки Тернопільського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» Галини Кізілової проведення тренувальних занять допомагає відпрацювати алгоритм дій в разі небезпеки усіх учасників навчального процесу.

Ювенальні поліцейські розповіли дітям, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та що робити при виявленні таких знахідок. Правила безпеки обговорили зі школярами рятувальники. Вони показали пожежне обладнання та навички гасіння полум’я. Вміння свого чотирилапого службового помічника продемонстрував поліцейський-кінолог. Собака шукала вибухонебезпечні пристрої та виконувала різноманітні команди.

Під час таких заходів школярі мали можливість ознайомитись з роботою поліцейських та рятувальників, а головне – вивчити правила безпеки життєдіяльності.